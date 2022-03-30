Одного из таких "волонтеров" киберполиция раскрыла на Одесщине. Женщина, которая сама сбежала от обстрелов, обманула беженцев на псевдооренде.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

Обманула беженцев на псевдооренде.

Аферисткой оказалась 31-летняя жительница Харьковщины. Пережив побег от обстрелов и получив бесплатное жилье, решила немного "подзаработать" на земляках.

Она находила в сети людей, которые подавали объявления о поиске жилья в западных регионах Украины, и звонила с предложением по аренде квартиры во Львове, которой не существует.

Так, от схемы злоумышленницы пострадал харьковчанин, который спасал свою семью от постоянных обстрелов. Мужчина перечислил 17 тысяч гривен на банковскую карточку как подписку. Как только мошенница получила деньги – исчезла.

Сейчас открыто уголовное производство. Женщине может грозить до восьми лет заключения.

Смотрите видео:

Обратите внимание – Вечернее обращение Зеленского за 29 марта: смотрите видео