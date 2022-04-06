Марченко также проверил наполнение гуманитарных складов и ход весенне-полевых работ. Также глава ОВА ознакомился с функционированием одного из батальонов ТРО.

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Кроме того, Марченко посетил Ренийский и Измаильский морские торговые порты. Они специализируются на грузопереработке генеральных, сухогрузных сыпучих, а также наливных грузов.

Глава ОВА напомнил, что крупнейшие морские торговые порты были вынуждены остановить свою работу. Причиной стало блокирование входа и выхода в акваторию Черного моря.

Поэтому сегодня мы обсудили, что нужно активнее использовать возможности Дунайского судоходства,

– подчеркнул Марченко.

Глава ОВА отметил, что наступает важное время для развития внутриводных путей и речного судоходства Украины.

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