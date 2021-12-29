Условный враг вроде бы совершил марш к одному из морских портов. Роль противника досталась воинам разведывательной роты, а также взводу снайперов.

Стоит посмотреть "Добрый вечер, мы из Украины": СБУ показала зрелищное видео с тренировок

Морпехи разоблачали объекты вражеской инфраструктуры

Они на протяжении всех учений осуществляли мощное сопротивление. Главная задача батальона была обеспечить оборону порта. Главные силы морских пехотинцев совершали рейды, чтобы разоблачить объекты вражеской инфраструктуры.

Морпехи во встречном бою захватили и "зачистили аэродром". Он находился под условным контролем "противника". В батальоне отчитались, что учения прошли успешно: личный состав обеспечил высадку воздушного десанта.

Смотрите фото с тренировок морпехов в Одесской области:

Что известно о запланированных международных военных учениях в 2022 году:

На территории Украины в 2022 году планируют провести 9 многонациональных военных учений.

Расходы на тренировки составят 106,5 миллиона гривен.

В следующем году Украину посетят десятки тысяч военных Североатлантического альянса.

Закон о допуске подразделений Вооруженных сил других стран на территорию Украины приняла Верховная Рада.

Смотрите видео о том, как раньше тренировались военные в Житомирской области: