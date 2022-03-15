Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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По информации Управления Национальной полиции в Одесской области, в данном регионе действует мошенник.

Он звонит с номера 063 961 37 35 представителям бизнеса, представляется начальником Одесской областной военной администрации Максимом Марченко и требует оказывать поддержку ВСУ. К тому же просьба его в угрожающей форме.

Отмечается, что этот человек – мошенник и никаких звонков Начальник Одесской ОВА Максим Марченко – не совершает.



В Одесской области действует мошенник / Фото с телеграма Сергея Братчука