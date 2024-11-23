Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины. Отмечается, что капитан полиции два дня находился в больнице, но 20 ноября его сердце остановилось.

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В Одесской области похоронили Вадима Зезюлина

Капитан полиции получил тяжелое ранение 18 ноября во время ракетной атаки врага по центру Одессы. Всего в результате российского удара баллистикой погибли 11 человек.

В МВД рассказали, что Вадим Зезюлин родом из Одессы. Службу в органах внутренних дел он начал с 2014 года.

Все 10 лет посвятил работе в следственных подразделениях полиции Одесской области. Искренние соболезнования родным и близким Вадима. Светлая память,

– написали в министерстве.

В Одесской области провели в последний путь Вадима Зезюлина / Фото: Национальная полиция

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Вадима Зезюлина. Вечная память!