Список запрещенных для плавания устьев опубликовал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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Запрещено плавать:
- вход в устье Очаковское (0-6 км);
- Прорва;
- Полденное;
- Потапово;
- Анкудиновое;
- Быстрое;
- Восточное;
- Цыганское;
- часть Старостамбульского от устья Лимба до точки впадения в Черное море;
- соединительный канал;
- Жебрияновская бухта
Заметим, что главы администраций разных областей предупреждают о такой опасности своих граждан. Поэтому необходимо соблюдать правила и прислушиваться к запретам, чтобы сохранить жизнь.
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