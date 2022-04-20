Список запрещенных для плавания устьев опубликовал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Запрещено плавать:

вход в устье Очаковское (0-6 км);

Прорва;

Полденное;

Потапово;

Анкудиновое;

Быстрое;

Восточное;

Цыганское;

часть Старостамбульского от устья Лимба до точки впадения в Черное море;

соединительный канал;

Жебрияновская бухта

Заметим, что главы администраций разных областей предупреждают о такой опасности своих граждан. Поэтому необходимо соблюдать правила и прислушиваться к запретам, чтобы сохранить жизнь.

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