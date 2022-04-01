Соответствующее распоряжение подписал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

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Для того чтобы предотвратить угрозу возникновения пожаров в природных экосистемах, а также для быстрого и эффективного реагирования на такие инциденты, посещать леса запрещено.

Кому разрешено въезжать

Как сообщили в Одесской ОВА, сейчас въезд в леса разрешен транспорту:

  • Вооруженных сил Украины;
  • Государственной пограничной службы;
  • Государственной специальной службы транспорта;
  • Государственной службы специальной связи и информации;
  • Нацгвардии;
  • Службы внешней разведки;
  • Управление государственной охраны;
  • Министерства внутренних дел;
  • Государственной лесной охраны Украины.

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