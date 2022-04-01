Соответствующее распоряжение подписал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
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Для того чтобы предотвратить угрозу возникновения пожаров в природных экосистемах, а также для быстрого и эффективного реагирования на такие инциденты, посещать леса запрещено.
Кому разрешено въезжать
Как сообщили в Одесской ОВА, сейчас въезд в леса разрешен транспорту:
- Вооруженных сил Украины;
- Государственной пограничной службы;
- Государственной специальной службы транспорта;
- Государственной службы специальной связи и информации;
- Нацгвардии;
- Службы внешней разведки;
- Управление государственной охраны;
- Министерства внутренних дел;
- Государственной лесной охраны Украины.
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