Об этом 19 марта рассказал владелец порта ТИС Андрей Ставницер. Он отметил, что помощь будет поступать из Румынии.

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"Новый хаб Help Ukraine.center уже работает в Румынии. Так получилось, что Одесса является тылом, поэтому нужно поставлять помощь в Николаев, а оттуда, по возможности, и в Херсон", – написал Ставницер.

Как помочь

Как объяснил владелец порта, вещи можно отправлять на склады в Румынии. Речь идет только о медицинских товарах, еде, детском питании, предметах гигиены.

Все будет распределяться Городским центром гуманитарной помощи, информационного и хозяйственного обеспечения в Одессе. Кроме того, есть возможность отправить грузы для теробороны конкретного города.

Пожалуйста, рассказывайте Одессе и Николаеву. Так победим,

– написал Ставницер.

Он добавил, что в настоящее время нужны волонтеры в Румынии. Чтобы приобщиться к помощи, нужно заполнить форму. Ее можно найти по ссылке.

Отправить вещи можно по адресу склада: Calea Basarabiei 95B, Husi 735100, Romania. Контакт в Румынии: +40 784884788 +380 67 5651021.