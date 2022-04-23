Оказалось, что враг нанес первый ракетный удар по Одессе, когда сошел Благодатный огонь. Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает 24 канал.

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Он также выразил надежду, что молитвы украинцев придут к Богу.

Вот такая ситуация в канун Пасхи. Знаете, как-то так совпало, что СМИ и социальными сетями начала распространяться информация, что сошел Благодатный огонь и именно в этот момент по Одессе был нанесен ракетный удар,

– сказал Братчук.

Также он убежден, что Россию необходимо признать государством-террористом, ведь только террористы приходят и убивают гражданских.

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