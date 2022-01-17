"Оранжевыми" в Украине остаются две области

Уже длительное время оранжевыми остаются Сумская и Ивано-Франковская области. Впрочем, в последней ухудшились эпидпоказатели.

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В частности, в Ивано-Франковской области превышенным сейчас является показатель динамики уровня COVID-госпитализаций – 54,3%. Норма должна составлять не более 50%.

Вместе с тем, в обоих регионах фиксируют рост коэффициента выявления случаев инфицирования. В Сумской области 26,9%, а в Ивано-Франковской – 29,2%. Допустимая норма – не более 20%.

Показатели заболеваемости в регионах

Остальные регионы Украины соответствуют "желтой" зоне карантина.

Отметим, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, он является сигналом того, что регион приближается к "красной" зоне, но в "оранжевой" зоне местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.



В Украине две оранжевые зоны карантина / инфографика Минздрава

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