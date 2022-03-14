Одной из таких является французская компания по производству молочной продукции Danone . Она не планирует уходить из России и останавливать там бизнес.

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Danone не уходит из России

"Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Приоритетом Danone в России сейчас безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса",

– заявили в пресс-службе Danone.

Как обратили внимание в компании, сейчас главная задача бизнеса – обеспечение потребителей и пациентов необходимыми пищевыми продуктами.

Друзья, теперь поняли, какую продукцию больше никогда не берем?

– подчеркнул спикер Одесской ОВА Сергей Братчук .

Напомним, ранее компания заявила, что прекращает все инвестпроекты в Россию, но на рынке остается.

Какие компании покинули Россию

Starbucks закрывает кафе.

McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.

KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.

Присоединились и Mars , Sony и Hugo Boss .

PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.

К бойкоту российского рынка присоединилась Coca-Cola , которая раньше заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.

которая раньше заявляла, Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.

Глянцевые журналы GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD прекращают деятельность.

L'Oreal закрывает магазины.

Lamborghini останавливает деятельность.

Ferrari отказывается производить машины для России.

Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.

Cropp , House Brand , Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.

Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

Ведущая компания по продажам косметики Avon прекратила деятельность в России

Американская компания Brown-Forman , известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.

Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, Dunkin' Donuts приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.

Американский сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.

В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".

Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессорке.

Фармацевтическая компания Pfizer тоже решила приостановить планируемые инвестиции в России.