Одной из таких является французская компания по производству молочной продукции Danone. Она не планирует уходить из России и останавливать там бизнес.
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Danone не уходит из России
"Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Приоритетом Danone в России сейчас безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса",
– заявили в пресс-службе Danone.
Как обратили внимание в компании, сейчас главная задача бизнеса – обеспечение потребителей и пациентов необходимыми пищевыми продуктами.
Друзья, теперь поняли, какую продукцию больше никогда не берем?
– подчеркнул спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Напомним, ранее компания заявила, что прекращает все инвестпроекты в Россию, но на рынке остается.
Какие компании покинули Россию
- Starbucks закрывает кафе.
- McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
- KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
- Присоединились и Mars, Sony и Hugo Boss.
- PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
- К бойкоту российского рынка присоединилась Coca-Cola, которая раньше заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.
- Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
- Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
- L'Oreal закрывает магазины.
- Lamborghini останавливает деятельность.
- Ferrari отказывается производить машины для России.
- Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
- Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
- Ведущая компания по продажам косметики Avon прекратила деятельность в России
- Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
- Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, Dunkin' Donuts приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.
- Американский сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.
- В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".
- Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессорке.
- Фармацевтическая компания Pfizer тоже решила приостановить планируемые инвестиции в России.
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