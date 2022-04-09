Кот попал в объективы журналистов. Тогда сотрудники ГСЧС вытащили его из-под завалов одного из домов. Пушистик был истощен, грязный и раненый.

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Кот – один из символов борьбы Бородянки

Кот, которы выжил. Ег о только сегодня (6 апреля – 24 канал) достали из дома, под завалами которого уже месяц лежат тела людей, пожалуй, и его бывших хозяев, и к которым спасатели сегодня смогли получить доступ…

– написал помощник адвоката Анатолий Кравчук.

Кота сразу же обследовали ветеринары. У него обнаружили проблемы с желудком, ведь он долгое время просидел без еды. Пушистый похудел, а из его тельца, покрытого синяками, врачи вытащили обломки.

Сейчас кот находится в приюте МВД, его там лечат и ставят на ноги.

Кто-кто, а украинцы точно своих не бросают, даже четырехлапых,

– подчеркнул Антон Геращенко.

Кота из Бородянки лечат и ищут его хозяев / Фото из телеграм-канала Геращенко

Он добавил, что никто не знает, как зовут пушистого и живы ли его хозяева. Если же кому-то удастся узнать кота, его просят обратиться в этот чат .

Если же из-за зверств рашистов кот осиротел, мы подберем ему новое имя. А его семьей станет все украинское общество, одним из символов страданий которого стал обычный кот из Бородянки,

– добавил он.