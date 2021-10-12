Об этом в прямом эфире 24 канала сказал старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Давид Стулик. Инвестиционный пакет должен поддержать активность малого и среднего бизнеса.

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"Это будет как гранты, то есть безвозвратные деньги. Частично будет форма кредитов, которую будут предоставлять через украинские коммерческие банки малому и среднему бизнесу", – рассказал Стулик.

Что может вызвать инвестиционный пакет

Аналитик отметил, что Евросоюз предоставит очень важные гарантии на кредиты, которые будут давать коммерческие банки. Для этого привлекут Европейский банк реконструкции и развития или Европейский инвестиционный банк.

Идея Европейской комиссии такова, что одно евро, которое предоставляем через помощь, может вызвать наплыв других инвестиций в 3 или 4 раза. То есть нам, как Европейскому Союзу, хочется разблокировать и раскрыть потенциал других кредитов и поступлений для украинской экономики через поддержку со стороны ЕС. Думаю, что коллеги из комиссии и представительства вместе с украинскими госслужащими разрабатывают для этого механизмы. Давид Стулик старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге

Стулик подчеркнул, что все заинтересованы в скорейшем развитии событий.

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