Такое мнение он высказал в рамках проекта "Делаем украинское", запуск которого компания "Метинвест" приурочила к своему пятнадцатилетию.

Так получилось, что я довольно много уже где побывал. Мне кажется очень важным исполнять украинскую музыку, потому что это одно из лучших представлений своей страны и ее культурного, скажем так, достояния,

– отметил музыкант.

Антоний Барышевский выступает в разных странах мира перед разными аудиториями, поскольку является солистом Национальной филармонии. По его словам, украинская публика ничем не уступает по уровню образованности любой другой.

"Приятно, что в последнее время в мире все же достаточно известны имена, скажем, Сильвестрова. Недавно выпустился альбом Сильвестрова на "Дойче Граммофон" (немецкий бренд звукозаписи классической музыки – 24 канал). Я знаю, что на достаточно мощном лейбле "Наксус" вышел диск с произведениями Сильвестрова, выполненных украинскими исполнителями, в частности, пианистом Олегом Безбородько", – поделился Барышевский.

Украинский пианист считает, что в Украине есть немало музыкальных талантов: от пианистов и скрипачей до композиторов и вокалистов. В частности, Украина богата профессиональными школами и опытными учителями, современными музыкальными институтами и площадками.

По словам выдающегося музыканта, в среде украинской современной классической музыки происходит достаточно много интересного.

Работают благотворительные фонды, которые дают гранды молодым музыкантам. Есть концертные агентства, которые организуют интересные концерты современной, классической, барочной музыки. И мы все – исполнители, композиторы, кураторы – мы все делаем украинское,

– подытожил исполнитель.

Видеопроект "Делаем украинское" компании "Метинвест" – это сериал об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают что-то уникальное. Ранее в рамках проекта были рассказаны истории генерального директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрея Халпахчи, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фаткуллина, изобретателей Максима Гавриленко и Евгения Эрика, архитектора Сергея Махно, звезды украинского баскетбола Дмитрия Крива, а также авиаконструктора Юрия Яковлева.