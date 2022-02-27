Речь идет о выпуске вечернего шоу 26 февраля. Об этом написал в своем фейсбуке журналист Voice of America Остап Ярыш.

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Кто исполнил песню

В начале выпуска ведущие практически ничего не говорили. Они только представили исполнителей – Ukrainian chorus dumka of New York. То есть украинский хор "Думка" в Нью-Йорке. Однако даже и без слов, понятно, что таким образом выразили поддержку украинскому народу.

Что это за песня

Ее название на самом деле "Молитва за Украину", однако композиция более известна по первой строке текста. Ее написали еще в 1885 году.



Автором музыки был Николай Лысенко. А слова " Боже Великий, Єдиний" написал Александр Конисский.

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Читайте текст допишу с фейсбука Ostap Yarysh:

Saturday Night Live – одно из самых популярных вечерних шоу США, начало свой нынешний выпуск с "Боже Великий, Єдиний". Wow.