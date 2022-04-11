Об этом рассказал политолог Олег Саакян в эфире 24 канала.

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Во-первых, российская армия не умеет воевать по-другому. По словам Саакяна, оккупанты уже потеряли многие свои наиболее боеспособные подразделения, которые могли бы гипотетически проводить зачистку внутри городов.

Поэтому для них взятие городов – это просто неприступные крепости. Они будут их уничтожать,

– рассказал политолог.

Во-вторых, для России важно создавать психологическое давление на украинские власти и наших граждан, ведь информация о зверствах в Мариуполе, Буче, Ирпене и других населенных пунктах просто ужасает.

В-третьих, такое поведение россиян является "связыванием кровью" своих же, потому что уничтоженные города, изнасилованные люди, массово убитые гражданские – это военные преступления. Таким образом Путин обеспечивает бунт внутри военных, ведь тогда они будут все "в одной лодке".

Сейчас российские военные, начиная наивысшим руководством и завершая младшим офицерским составом, кровью подписываются, что они в одной лодке с Путиным. В случае трибунала они фактически являются частью этих преступлений. Олег Саакян Политолог