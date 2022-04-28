Сквер Героического Мариуполя

В пресс-службе мэрии Гданьска отметили, что городские депутаты единогласно приняли постановление, согласно которому сквер на перекрестке улиц Партизан и Матери Польки получил название Героического Мариуполя.

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Инициатива вызвала одобрительные отзывы как со стороны городских властей, так и всех депутатов, поэтому удалось быстро подготовить проект и поставить его на голосование.

– говорится в сообщении.

Сотрудничество Гданьска и Мариуполя

Ранее с таким предложением во время одной из сессий Гданьского горсовета в марте выступил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, который тогда через онлайн-связь выступил перед местными депутатами. Ее сразу поддержали местные депутаты.



Расположение сквера Героического Мариуполя / Фото gdansk.pl

В обосновании к постановлению Мариуполь приравняли к греческим Фермопилам и польскому Вестерплатте, которые также героически противостояли превосходящим силам захватчиков.

"Мариуполь – это больше чем точка на карте для Гданьска. По инициативе президента Павла Адамовича Гданьск с 2017 года сотрудничает с Мариуполем для укрепления местной демократии и содействия местному самоуправлению в рамках Европейской ассоциации местной демократии (ALDA). Нас связали знакомства и дружеские узы", – отметили в горсовете.

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