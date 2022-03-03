Напомним, 2 марта стало известно, что Британия и еще 37 стран обратились в Международный уголовный суд в Гааге с доказательствами против России. За ее "варварское вторжение в Украину".

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Путин и его генералы должны пойти под трибунал

Министр юстиции Великобритании и лорд-канцлер Доминик Рааб убежден, что российские командиры будут преследоваться за военные преступления – если они продолжат выполнять приказы Владимира Путина в Украине.

Напомним, ранее глава британского правительства Борис Джонсон назвал вторжение России в Украину варварским, и сказал, что всем " кристально ясно, что Путин не может безнаказанно совершать эти ужасающие действия".

Рааб добавил, что Британия поможет в сборе решающих доказательств для идентификации, розыска и привлечения к суду военных преступников из России. Тем более – уже есть соответствующий опыт.

Мы действительно хотим донести это сообщение до Путина, а также любого командира на местах. Они должны знать: есть реальная вероятность, что они сядут на скамью подсудимых в Гааге и в тюремную камеру,

– сказал Рааб.

И посоветовал российским генералам и офицерам, чтобы хорошо думали, отдавать ли или выполнять ли незаконные приказы , которые заставляют совершать военные преступления.