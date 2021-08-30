Об этом на своей странице в твиттере написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что арабский стал уже пятой языковой версией на официальном сайте Украины.

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По словам главы Министерства иностранных дел Украины, власть работает над закреплением туристического успеха 2021 года.

Продвижение положительного имиджа Украины в мире – один из приоритетов Стратегии внешней политики Украины,

– резюмировал Кулеба.

Заметим, что официальный сайт Украины по состоянию на 30 августа 2021 года работает на английском, немецком, французском, испанском и арабском языках. В феврале 2021 года МИД анонсировало также запуск китайской версии.

Официальный сайт Украины: что известно

В МИД запустили Ukraine.ua – официальный сайт Украины, 25 февраля 2021 года.

Его разработали для иностранцев, интересующихся нашим государством. Он помогает в формировании имиджа страны за рубежом.

На портале разместили также фотобанк со снимками украинской природы, традиций и самих украинцев.

Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Мы запустили пятую языковую версию на официальном сайте Украины, арабскую.

Продвижение положительного имиджа Украины в мире – один из приоритетов Стратегии внешней политики Украины. Работаем над закреплением туристического успеха 2021 года.