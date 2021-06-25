Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что есть целые партии, которые построены на пропагандистской лжи и это четко проявляется в истории с вагнеровцами.

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Украина настаивала на экстрадиции вагнеровцев

У президента Зеленского был телефонный разговор с Лукашенко о вагнеровцах 5 августа 2020 года. Именно тогда президент Зеленский предупредил Лукашенко о том, что Украина не будет воспринимать другого варианта, кроме экстрадиции вагнеровцев в Украину,

– пояснил Подоляк.

Лукашенко пообещал передать вагнеровцев Украине, однако обещания не сдержал. После этого никакого общения между самопровозглашенным президентом и украинским главой не было.

Слова президента не хотят понимать оппоненты

Подоляк отмечает, что слова президента – вполне понятны, однако их почему-то не хотят воспринимать оппоненты. Им вроде бы важно продвигать "конспирологический детектив".

Для чего они это делают? Лишь для того, чтобы не говорить о партнерстве псевдопатриотов с Медведчуком, о своей собственной политической несостоятельности и о других неприятных вещах,

– заметил Подоляк.

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Что известно о скандале с вагнеровцами

Отметим, что бойцов ЧВК "Вагнера" задержали в Беларуси в июле 2020 года. Среди задержанных были участники боевых действий на Донбассе – на стороне оккупанта. Украина отослала запрос на экстрадицию вагнеровцев. Однако Беларусь это проигнорировала и выдала задержанных России.

Важно! СМИ сообщали, что операцию по задержанию вагнеровцев спланировали в Украине, однако она провалилась из-за "слива" из офиса Президента.