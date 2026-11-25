Об этом сообщило "Суспильне".

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Кто стал новыми заместителями генпрокурора?

По рекомендациям Рады прокуроров Украины приказами исполняющего обязанности Генерального прокурора с 25 ноября 2026 года на должности заместителей Генерального прокурора назначены Евгений Давыдов и Василий Гайворон.

Новоназначенных должностных лиц представил Антон Ковальский во время рабочего совещания с руководителями структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Евгений Давыдов работает в органах прокуратуры с 2007 года. До назначения он занимал должность руководителя Специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Василий Гайворон работает в органах прокуратуры с 2000 года. До назначения на должность заместителя генпрокурора он был первым заместителем руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.

Также Андрей Лещенко и Виктор Логачев были уволены с административных должностей заместителей Генерального прокурора и назначены на другие должности в Офисе Генерального прокурора.

В связи с кадровыми изменениями и для обеспечения надлежащей организации работы в ОГП будет издан новый приказ о распределении обязанностей между руководством.

Напомним, кадровые изменения происходят на фоне проверок внутри прокуратуры. В частности, в ноябре Офис генпрокурора начал служебное расследование после обнародования новых фактов по делу "Карфаген", касающемуся возможной причастности правоохранителей к незаконным схемам.