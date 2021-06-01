Новые двери в ОП установили только 1 июня. Для этого понадобилось почти 2,5 месяца.
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История с дверьми ОП
20 марта на Банковой состоялась масштабная акция протеста в поддержку тогда еще заключенного активиста Сергея Стерненко. Протестующие действовали немного агрессивно и разрисовали двери ОП и побили стекла.
В Офисе Президента наконец установили новые двери: смотрите видео
В Офисе Президента заявили, что затея участников акции нанесла ущерб в 2 миллиона гривен. Добавим, что фасад ОП отмывали больше недели.
Работники клининговой службы, которые занимались уборкой на Банковой, пожаловались, что мыть фасад ОП приходилось дважды. Это связано с особой поверхностью плитки и качественной краской, которую использовали протестующие.
Стоит заметить, что новые двери установили в ОП как раз после того, как суд рассмотрел апелляцию по делу одесского активиста Сергея Стерненко.
Больше о деле Стерненко
- Апелляционный суд Одессы во время заседания 31 мая оправдал Сергея Стерненко по статье №187, которое предусматривало заключение на 7,3 года и конфискации имущества.
- Но активиста признали виновным по двум другим статьям. Речь о похищении человека и незаконном обращении с оружием.
- Служители Фемиды вынесли наказание – 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно. Поэтому теперь он фактически свободен. В то же время Стерненко заявил, что будет обжаловать приговор суда в Верховном суде.