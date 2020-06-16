"Керамплюс" уже занималась перепродажей продукции филиала ОГХК - Вольногорского ГМК в начале 90-х годов

Объединенная горно-химическая корпорация и ООО "Керамплюс" бизнесмена Виталия Кучука в начале июня заключили договоры на продажу продукции ОГХК на 200 млн гривен. Об этом свидетельствуют договоры между компаниями, сообщает Минпром.

"Керамплюс" уже занималась перепродажей продукции филиала ОГХК – Вольногорского ГМК в начале 90-х годов.

По данным участников титанового рынка, "Керамплюс" пока единственный трейдер ОГХК и позиционируется как эксклюзивный поставщик.

Кучук не новый человек в титановой отрасли и в свое время возглавлял Запорожский титано-магниевый комбинат.

Виталий Кучук и его партнер Дмитрий Визгалов занимались скупкой продукции Вольногорского ГМК по ценам значительно ниже рынка, пока его структуры не были вытеснены трейдерами бизнесмена Дмитрия Фирташа в 2004 году.

Ранее и.о. председателя правления ОГХК Питер Дэвис и глава ФГИ Дмитрий Сенниченко обвиняли предыдущее руководство ОГХК в коррупции, а именно – занижении цен на продукцию компании при продаже на экспорт и обещали заключать договоры непосредственно с переработчиками.

В то же время, по данным СМИ, сравнение договорных цен с "Керамплюс" и рыночных свидетельствует о значительном занижении цен.

Ставролит Циркон (КЦЗ) Циркоп (КЦП) Рутил Ильменит Рынок 2400 37935 39340 34563 7868 Керамплюс 1700 35200 37600 33600 5550

Данные: аналитические издания Украины, опрос игроков рынка

"Керамплюс" – торговая компания, специализирующаяся на продаже сырья металлургической, литейной, машиностроительной, стекольной и огнеупорной промышленности, которая входит в сеть глобальных офшоров MCD LTD (Mineral&Chemicals Distribution) с офисом на Кипре.