В США мужчина захватил отделение банка: в заложниках оказалось 5 работников
В Соединенных Штатах Америки мужчина пытался ограбить банк Wells Fargo. Это произошло в городе Сент-Клауде штата Миннесота.
Источник:Fox News
Грабитель взял в плен несколько сотрудников учреждения. Известно о 5 заложниках.
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Детали ограбления банка
Более 8 часов полиция и Федеральное бюро расследований вели переговоры с неизвестным. Сразу после того, как грабитель вышел из входной двери банка, правоохранители арестовали его.
Что известно о заложниках
По информации Star Tribune, сначала освободились 4 заложника, а затем – еще один. Некоторых из них грабитель отпустил, другие – скрылись.
Банк Wells Fargo / Фото Google Maps
Освобождение заложников / Фото KSTP
По результатам договоренностей правоохранителей все заложники на свободе. Информации о пострадавших пока нет.
Пресс-секретарь банка Стейси Шиллер заявила, что учреждение сотрудничает с местными правоохранительными органами и сделает все возможное, чтобы помочь властям в их расследовании.
По словам пресс-секретаря, это достаточно травматичный инцидент для ее коллег. По меньшей мере 2 бронированных автомобиля стояло у входной двери банка, а также – несколько вооруженных офицеров.
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