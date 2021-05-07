В Соединенных Штатах Америки мужчина пытался ограбить банк Wells Fargo. Это произошло в городе Сент-Клауде штата Миннесота.

Грабитель взял в плен несколько сотрудников учреждения. Известно о 5 заложниках.

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Детали ограбления банка

Более 8 часов полиция и Федеральное бюро расследований вели переговоры с неизвестным. Сразу после того, как грабитель вышел из входной двери банка, правоохранители арестовали его.

Что известно о заложниках

По информации Star Tribune, сначала освободились 4 заложника, а затем – еще один. Некоторых из них грабитель отпустил, другие – скрылись.



Банк Wells Fargo / Фото Google Maps



Освобождение заложников / Фото KSTP

По результатам договоренностей правоохранителей все заложники на свободе. Информации о пострадавших пока нет.

Справка. Банк Wells Fargo входит в "большую четверку" крупнейших банков США. Компания работает в 35 странах и имеет более 70 миллионов клиентов по всему миру.

Пресс-секретарь банка Стейси Шиллер заявила, что учреждение сотрудничает с местными правоохранительными органами и сделает все возможное, чтобы помочь властям в их расследовании.

It appears a hostage was released from the bank, followed by someone throwing a wad of cash out the door. @WCCO pic.twitter.com/BJR2TNh3WD — Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 6, 2021

It appears a third hostage has been released.@WCCO pic.twitter.com/xa5x1HQ8BH — Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 7, 2021

По словам пресс-секретаря, это достаточно травматичный инцидент для ее коллег. По меньшей мере 2 бронированных автомобиля стояло у входной двери банка, а также – несколько вооруженных офицеров.