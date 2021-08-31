По информации бразильских СМИ, по меньшей мере 3 человека погибли. Из-за рисков в городе 30 августа прекратили занятия детей в школах.
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В Бразилии грабители использовали людей как живой щит
В Бразилии банда из 50 вооруженных грабителей напала на три банка в городе. Они также заложили взрывчатку в центральных улицах города и использовали заложников как живой щит.
Издание Mail Online сообщило, что грабители были хорошо вооружены. У них были автоматы, бомбы и беспилотники.
Грабители банков привязали гражданских заложников к внешней стороне их автомобилей как живой щит во время масштабного рейда в Бразилии, в результате которого погибли по меньшей мере три человека, –
написало издание.
Грабители привязали людей по меньшей мере к 2 автомобилям.
Грабители бежали с заложниками на крыше авто: смотрите видео
Правоохранители сообщили, что грабители разложили взрывчатку по городу: смотрите видео
Люди выражают соболезнования погибшим и раненым: смотрите видео
По меньшей мере 3 человек погибли, еще 4-получили ранения
СМИ пишут, что одного мужчину убили бандиты, когда заметили, что он их снимает на видео. Еще двоих (женщину и мужчину) убили во время противостояния с полицией за городом. Известно, что один погибший – грабитель.
Серьезные ранения получил велосипедист. Он проезжал мимо, когда сработала бомба. По неподтвержденным данным местных СМИ, ему ампутировали две ноги. Еще три человека в больнице из-за пулевых ранений.
Предварительно власти сообщали, что в городе было 14 бомб. Именно поэтому школы 30 августа закрывали, а людям советовали не выходить без надобности из дома.
В полиции сообщили, что 2 подозреваемых задержали.
Кратко о последних подобных инцидентах
- В Днепре злоумышленники похитили 500 тысяч гривен из автомобиля Hyundai Tucson. Они ограбили 36-летнюю женщину. Вероятно, ограбление было хорошо спланировано, поскольку все прошло быстро и без промедлений.
- 26 августа в Днепропетровской области задержали ранее судимых парня и девушку. На этот раз их подозревают в жестком ограблении одинокой пожилой женщины. Предварительно известно, что они избивали женщину.
- 26 августа в Днепре задержали мужчину. Подозревают что он ограбил собственную женщину, на которой женился всего 2 месяца назад. Во время ограбления использовал газовый баллончик.