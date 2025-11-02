Лувр ограбили мелкие преступники из бедных пригородов Парижа, – прокуратура Франции

19 октября из парижского Лувра украли драгоценностей на сумму около 88 миллионов евро. Прокуратура говорит, что ограбление совершили мелкие преступники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что говорят о ворах драгоценностей из Лувра?

Главный прокурор Лор Бекко заявила, что ограбление совершили не профессионалы из мира организованной преступности.

Это не совсем повседневная преступность... Но это тип преступности, который мы обычно не ассоциируем с высшими эшелонами организованной преступности,

– сказала она.

Прокурор объяснила, что профили четырех арестованных лиц, в том числе подруги одного из подозреваемых, не являются типичными для профессионалов организованной преступности, которые могут выполнять сложные операции.

Вероятно, это мелкие преступники из бедных северных пригородов Парижа.

"Это явно местные люди. Все они живут более или менее в Сен-Сен-Дени", – сказала Бекко.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что, по его мнению, единственный подозреваемый, который до сих пор скрывается, вероятно, был организатором ограбления.

Также французские СМИ отмечают, что грабители были любителями, потому что во время побега они потеряли ценную из драгоценностей – корону императрицы Евгении, изготовленную из золота, изумрудов и бриллиантов. Также они оставили на месте преступления инструменты, перчатку и другие предметы.

Что известно об ограблении Лувра?