Лувр пограбували дрібні злочинці з бідних передмість Парижа, – прокуратура Франції

19 жовтня з паризького Лувру вкрали дорогоцінностей на суму близько 88 мільйонів євро. Прокуратура каже, що пограбування скоїли дрібні злочинці.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що кажуть про крадіїв коштовностей з Лувру?

Головна прокурорка Лор Бекко заявила, що пограбування скоїли не професіонали зі світу організованої злочинності.

Це не зовсім повсякденна злочинність... Але це тип злочинності, який ми зазвичай не асоціюємо з вищими ешелонами організованої злочинності,

– сказала вона.

Прокурорка пояснила, що профілі чотирьох заарештованих осіб, у тому числі подруги одного з підозрюваних, не є типовими для професіоналів організованої злочинності, які можуть виконувати складні операції.

Ймовірно, це дрібні злочинці з бідних північних передмість Парижа.

"Це явно місцеві люди. Усі вони живуть більш-менш у Сен-Сен-Дені", – сказала Бекко.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що, на його думку, єдиний підозрюваний, який досі переховується, ймовірно, був організатором пограбування.

Також французькі ЗМІ зауважують, що грабіжники були аматорами, бо під час втечі вони втратили найціннішу з коштовностей – корону імператриці Євгенії, виготовлену з золота, смарагдів та діамантів. Також вони залишили на місці злочину інструменти, рукавичку та інші предмети.

