Об этом политолог рассказал в эфире 24 Канала.

Почему Европа ищет альтернативу оружию США?

Более 70% американцев поддерживают украинцев, поэтому инициаторы запретов оказались в изоляции и были вынуждены оправдываться. Эксперт подчеркнул, что манипуляции со связью наносят удар не только по репутации Вашингтона, но и по военной промышленности страны.

Все эти манипуляции с отключением Starlink – это удар не только по репутации США, это удар по военной промышленности Соединенных Штатов Америки. Оказывается, американское оружие может не сработать в нужный момент,

– говорит Тарас Загородний.

Из-за таких прецедентов европейские страны вынуждены искать стратегическую автономность. В частности, Германия и другие союзники, которые сейчас проводят масштабное перевооружение, задают логичный вопрос о целесообразности закупки американского оружия, если его использование могут внезапно ограничить дистанционно.

Интересы нефтегазового лобби

Несмотря на политические игры, хаоса в отношениях между Киевом и Вашингтоном не предвидится, ведь Пентагон и государственный аппарат имеют четкие связи с Украиной. Кроме того, на защиту экономических интересов оборонного и нефтяного секторов уже встала двухпартийная группа сенаторов.

Есть конкретные интересы нефтегазового лобби Соединенных Штатов Америки, которые с Украиной полностью совпадают. Им не нужна российская нефть на внешних рынках,

– говорит политолог.

Загородницкий добавил, что процесс уничтожения российской нефтяной промышленности уже запущен, и его невозможно остановить при любом президенте. В то же время Украина за время полномасштабной войны продемонстрировала способность самостоятельно наносить удары по глубокому тылу врага и выстроила прочные партнерские отношения с другими государствами, такими как Великобритания и Япония.

Напомним, ранее авиационный эксперт Константин Криволап объяснял, что возможность ограничивать работу Starlink и передачу разведданных вполне реальна. В то же время прекращение военных поставок затронуло бы интересы американского оборонного бизнеса, поэтому угрозы прекратить продажу оружия выглядят сомнительно.