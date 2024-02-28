Черновицкий пограничный отряд рассказал, кого они будут касаться. Там объяснили, что запрет действует с 22 февраля 2024 года.

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Какие ограничения ввели на Буковине

В Черновицкой области с 22 февраля 2024 года действуют новые дополнительные ограничения в пределах Селятинской, Берегометской, Красноильской, Чудейской, Петровецкой, Сучевенской, Каменецкой, Глыбокской, Тереблечанской, Тарашанской, Герцаевской, Ванчиковецкой, Мамалиговской, Ливенецкой, Кельменецкой, Сокирянской, Вашковецкой территориальных общин, Черновицкого, Днестровского, Вижницкого районов Черновицкой области.

Так, новый приказ запрещает:

выезд в определенную местность вдоль государственной границы в том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства . Исключение только люди, которые постоянно или временно проживают или работают в ее пределах, при условии наличия у них соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом; владельцы земли, которая размещена в пределах полосы, при условии наличия у них соответствующего разрешения от пограничного отряда;

. Исключение только люди, которые постоянно или временно проживают или работают в ее пределах, при условии наличия у них соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом; владельцы земли, которая размещена в пределах полосы, при условии наличия у них соответствующего разрешения от пограничного отряда; выезд и передвижение лиц призывного возраста, включая призванными на срочную службу, без документов, подтверждающих факт пребывания таких лиц на воинском учете или снятия с него.

Также на этих территориях запрещены работы, за исключением:

сельскохозяйственных,

строительных работ, выполняемых в соответствии с международными договорами, и на строениях государственного значения, а также связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний и при условии наличия у них соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом.

Кроме того, запрещено движение транспортных средств в контролируемых пограничных районах во время действия комендантского часа. Однако разрешено ехать машинам, если лицо:

въезжает в пограничную полосу, чтобы пересечь государственную границу в пунктах пропуска через государственную границу;

является водителем грузовых автомобилей (и лица, что их сопровождают), которые въезжают в пограничную полосу с целью осуществления мультимодальной перевозки.

Также в области запретили:

скопление транспортных средств (более 2), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключение – транспорт под управлением местных жителей при наличии документов, подтверждающих их регистрацию;

(более 2), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключение – транспорт под управлением местных жителей при наличии документов, подтверждающих их регистрацию; движение транспорта по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, и не обеспечивают передвижения к установленным пунктам пропуска через государственную границу и между населенными пунктами и которые обозначены информационно-предупредительными табличками: "Внимание! Государственная граница. Проход, проезд запрещен". Исключение – техника и оборудование для агропромышленного комплекса, а также структур, которые обеспечивают выполнение функций государства;

и ведут к государственной границе, и не обеспечивают передвижения к установленным пунктам пропуска через государственную границу и между населенными пунктами и которые обозначены информационно-предупредительными табличками: "Внимание! Государственная граница. Проход, проезд запрещен". Исключение – техника и оборудование для агропромышленного комплекса, а также структур, которые обеспечивают выполнение функций государства; водителям транспортных средств, начальникам поездов и проводникам вагонов, подвозить в пограничную полосу и вывозить из нее лиц , не имеющих разрешительных документов;

, не имеющих разрешительных документов; охотиться и перевозить в транспорте оружие и любые средства активной обороны без соответствующих на то разрешений;

и любые средства активной обороны без соответствующих на то разрешений; использовать приборы ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах специализированного назначения (или зарегистрированных в установленном порядке);

использовать и осуществлять полеты легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов до окончания правового режима военного положения;

до окончания правового режима военного положения; находиться лицам на расстоянии ближе 5000 метров к государственной границе за пределами населенных пунктов без соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом. Исключение – привлеченные в проведении сельскохозяйственных работ и те, находящиеся на частных участках или на автомобильных дорогах общего пользования.

Для кого не действуют ограничения

Ограничения не распространяются на:

государственных служащих,

правоохранителей,

военных,

работников коммунальных служб и экстренной медицинской помощи.

Кроме того, ограничения не действуют на лиц, чья деятельность связана с обеспечением безопасности и здоровья граждан, безопасности движения на железнодорожном транспорте и безопасности судоходства, поддержанием жизнедеятельности объектов критической инфраструктуры, охраны и воспроизводства водных биоресурсов, предоставлением услуг гуманитарного, медицинского и социального характера.

Обратите внимание! Комитет Верховной Рады начал рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению. Там более 4 тысяч правок, которые разделили на 16 блоков. Заместитель председателя комитета нацбезопасности и глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев предупреждал, что рассмотрение может затянуться на недели.