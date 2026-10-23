"Перекладывают ответственность": в США спорят из-за ограничений Starshield для Украины, – AP

Как пишет агентство The Associated Press, американские высокопоставленные чиновники не могут прийти к единому мнению относительно того, кто именно принял решение о сбоях в работе технологий связи и управления дронами.

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Работает ли система Starshield в Украине?

Дональд Трамп заявил, что сервис вновь функционирует на оптимальной скорости, однако высокопоставленный чиновник одной из европейских стран сообщил об отсутствии каких-либо изменений в работе связи.

По словам европейского чиновника, украинская сторона до сих пор не получила четкого официального разъяснения относительно причин введенных ограничений и лиц, которые их инициировали. Сам американский президент на протяжении последней недели неоднократно отрицал, что отдавал личные приказы о блокировке спутниковых каналов.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Илон Маск руководит частной компанией и не обязан самостоятельно вмешиваться в войну без соответствующих указаний американского правительства.

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Взаимные обвинения чиновников и SpaceX

В то же время госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет категорически отрицали причастность администрации Трампа или правительства США в целом к ограничению доступа Украины к спутниковым данным.

В свою очередь Илон Маск, возглавляющий компанию SpaceX, ранее возложил всю ответственность за ситуацию со Starshield на американское правительство. Он публично отметил, что спутниковые системы принадлежат правительству США, поэтому окончательные решения остаются исключительно за американским президентом.

Подробности сбоев и последствия для фронта

Как уже сообщалось на нашем сайте, проблемы в работе терминалов начались утром 14 октября, когда стало известно об установке скоростного ограничения свыше 160 километров в час. Это вызвало перебои в связи и сорвало ряд военных миссий с использованием дронов-перехватчиков.

Президент Владимир Зеленский назвал замедление работы оборудования "большой ошибкой" и лично обратился к руководителю SpaceX.