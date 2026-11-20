Об этом Владимир Зеленский сообщил в ответ на вопрос CNN.

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Почему ограничения опасны в связи с

Глава государства заверил, что его заявления о проблемах со Starshield были чистой правдой, ведь Украина располагает данными от военных с передовой. Президент подчеркнул, что "не играет в игры", когда речь идет о подобных вещах.

Зеленский отметил, что работу системы уже восстанавливали после его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио. Хотя президент говорит, что точно не знает, кто именно этому способствовал.

Из-за этих искусственных ограничений украинские дроны-перехватчики не успевают догнать российские реактивные "Шахеды". Невозможность уничтожать вражеские цели над временно оккупированными регионами играет на руку наступательным возможностям Москвы и представляет прямую угрозу подконтрольным городам.

Что предшествовало

Ранее американский миллиардер Илон Маск опроверг информацию о ограничениях Starshield и обвинил украинского президента в ложных заявлениях. Основатель SpaceX уверял, что гражданская сеть не предназначена для управления боевыми беспилотниками, а специализированная военная система полностью подчинена правительству США.

В то же время в Украине отмечали, что перебои со связью затрудняют работу военных и создают трудности для противовоздушной обороны.