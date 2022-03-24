По словам Ганны Маляр, этот корабль достаточно мощный. Пока данных о том, что было на борту уничтоженного корабля, заместитель министра обороны не сообщила, поскольку эту информацию может обнародовать только Генштаб ВСУ.

Напомним В порту Бердянска ВСУ уничтожили вражеский десантный корабль "Орск"

Возможности российского корабля

Ганна Маляр рассказала о масштабах пораженной ВСУ цели. Замминистра обороны заявила, что уничтоженный десантный корабль может перевозить до 20 танков, 45 БТРов или 400 человек личного состава, то есть десантников.

Что бы там ни было на борту уничтоженного сегодня утром корабля, его уже нет.

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