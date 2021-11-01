Инцидент произошел вблизи села Малая Стратиевка. Парень прогуливался с собакой вблизи водоема за деревней, где и охотился охотник.

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Полицейские получили сообщение из больницы о том, что к ним с непроницаемым огнестрельным ранением грудной клетки и головы доставили 14-летнего жителя села Малая Стратиевка.

Зарегистрированное оружие изъяли

После проведения первоочередных мероприятий и общения с подростком сотрудники полиции установили, что ранения пострадавший получил в результате рикошета заряда дроби во время охоты 26-летнего односельчанина на пернатую дичь.

В то же время правоохранители изъяли у охотника зарегистрированное оружие. Полиция начала уголовное производство по факту травмирования ребенка.

Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о тяжком или средней тяжести телесном повреждении по неосторожности. Соответствующее уголовное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

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