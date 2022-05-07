Тезис русской пропаганды: Россия победила во Второй мировой войне!

На самом деле: Это подмена. С 1922 по 1990 год РСФСР была единственной союзной республикой, у которой не было собственного правительства. Соответственно, не было Министерство обороны, которое могло бы воевать и победить.

Читайте також Какие "сюрпризы" готовит Путин к 9 мая

Тезис русской пропаганды: Россия потеряла во Второй мировой войне 26 миллионов человек!

На самом деле: Это тоже подмена. На фронтах Второй мировой гибли не только граждане РСФСР.

Тезис русской пропаганды: Россия является правопреемницей СССР!

На самом деле: Если речь идет о юридической преемственности, это верно с рядом оговорок. Но неверно, когда мы говорим об истории.

Тезис русской пропаганды: Севастополь - город русской славы!

На самом деле: И это подмена. Более половины героев Севастопольской обороны 1854-1855 годов родом из крестьянской украинской семьи.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: