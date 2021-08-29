Днем в Якутске температура воздуха достигает +18 градусов. Правда, ранее синоптики прогнозировали снег в конце августа и похолодание.

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В Якутии борются с пожарами

В регионе до сих пор продолжается борьба с лесными пожарами. Первые возгорания вспыхнули в Челябинской области еще 9 июля 2021 года. За один день стихия уничтожала десятки жилых домов. Позже огонь охватил Якутию. Именно в этом регионе стихия набрала обороты.

Еще 22 августа сообщали о ликвидации пожаров на площади более 800 тысяч гектаров. 25 августа ликвидировали еще 5 природных пожаров площадью более 400 тысяч гектаров. По состоянию на 23 августа во Якутии было 50 пожаров, площадь которых составила более 1,2 миллиона гектаров.

Спасатели успокоили, что пожаров в пятикилометровой зоне от населенных пунктов нет.