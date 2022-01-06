Дипломаты нашли для украинцев места, чтобы те могли переночевать. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

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Что будет с украинцами

В МИД не говорят, сколько именно украинских граждан не смогли вылететь в Киев. В то же время в ведомстве заверили, что сейчас ищут возможности, чтобы вернуть украинцев домой.

В частности посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией насколько возможным является то, чтобы указанный рейс таки состоялся.

Предварительно известно, что аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. В четверг, 6 января, планируется рейс в Киев.

Как работают аэропорты в Казахстане: последние новости

СМИ сообщают, что не работают аэропорты в городах Казахстана Алматы, Актобе и Актау. Кроме того, отменяют рейсы и международные авиакомпании, в частности, немецкая Lufthansa.

На онлайн-табло аэропортов было видно, что с международными рейсами есть задержки, или же они отменены. Впрочем внутренние рейсы преимущественно должны состояться якобы по расписанию.

В частности, в аэропорту Алматы был отменен рейс в Дубаи, Нью-Дели и Ташкент. О рейсе в Нур-Султан информация отсутствует. В то же время о рейсах в Атырау и Актобе также ничего неизвестно.

На табло аэропорта Актау пока были отменены рейсы в Ереван и Москву. Зато внутренние еще якобы должны были состояться по расписанию.

Что касается ситуации в аэропорту города Актобе, то была информация, что ничего неизвестно о внутреннем рейсе до Нур-Султана.

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