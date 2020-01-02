19:59
2 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 января
      Вести.UA. Жир: Виктор Павлик идет в президенты? Пьяный эфир с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      20:03, 1 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Оказанием почестей в Украине деятелям ОУН-УПА недовольны Польша и Израиль

      23 Читати новину українською
      Празднование в Киеве 111-ой годовщины со дня рождения Степана Бандеры / hromadske.ua

      Послы Польши и Израиля Бартош Цыхоцки и Джоэль Лион обеспокоены оказанием почестей в Украине деятелям Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).

      В совместном заявлении послов на сайте Посольства Польши в Украине говорится, что Цыхоцки и Лион "с большим беспокойством и грустью отметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить".

      Смотрите фото и видео: В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры

      В заявлении отмечается, что 24 декабря Львовский облсовет принял постановление о выделении в 2020 году госденег для оказания почестей "нацистскому коллаборанту" Андрею Мельнику, а также "ксенофобскому, антисемитскому и антипольскому писателю" Ивану Липу и его сыну Юрию Липы, который является создателем "расистской теории украинского расы".

      Кроме того, послы заявили, что 1 января КГГА на своем здании выставила баннер с изображением лидера ОУН Степана Бандеры.

      Помня о наших невинных братьях и сестрах, замученных в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному от желаемого результата в борьбе с антисемитизмом и процесса примирения наших народов,
      – отметили в заявлении послы.

      Они добавили, что правительства Польши и Израиля делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие нападения на евреев в разных странах и попытки искажения истории Второй мировой войны.

      Послы ожидают, что Львовский облсовет и КГГА "присоединятся к диалогу с целью поиска правды".

      Кто такой Андрей Мельник?
      Полковник армии Украинской Народной Республики, военный и политический деятель. Организатор формации Сечевых Стрельцов в Киеве, один из организаторов Украинской военной организации. Был главой Провода ОУН, узник немецких концлагерей. Борец за независимость Украины в 20-м веке.

      Кто такой Юрий Липа?
      Общественный деятель, писатель, поэт, публицист, врач, автор украинской геополитической концепции, один из выдающихся идеологов украинского национализма. У Гитлера Липе предлагали возглавить марионеточное правительство Украины. Однако Юрий с достоинством отверг это позорное предложение. И, к удивлению, остался жив. Однако впоследствии его замучили подразделения НКВД.

      Кто такой Степан Бандера?
      Украинский политический деятель, один из главных идеологов украинского националистического движения 2-го века, после раскола ОУН – глава Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года. Вскоре после этого гитлеровцы поместили Бандеру под домашний арест, а затем – в центральную Берлинскую тюрьму. 2 года Бандера находился в концлагере Заксенхаузен. Впоследствии его освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии. Однако Бандера отверг предложение и на сотрудничество с гитлеровцами не согласился. Советское правительство приказало КГБ убить Бандеру в Мюнхене. Это осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

      Как приготовить популярный салат "Мимоза": простой рецепт
      сегодня
      29875
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики КГГА Новости Киева Новости Львова Новости Израиля Новости Польши евреи История Степан Бандера УПА
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 977
      сегодня , 17:03 "Цап-царап", допинговый скандал и Польша "зачинщица" Второй мировой: итоги 2019 года из России
      Андрій Ілларіонов 746
      28 декабря 2019 , 12:30 Украшения и аллергия: каких металлов следует избегать
      237
      сегодня , 15:00 Новогоднее поздравление Зеленского и Путина: какая разница?
      Ель Мюрид 2153
      сегодня , 14:40 Зеленский для Украины – как лотерейный билет: эксклюзивное интервью с Казариным
      Олена Трибушна 563
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук