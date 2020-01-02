Оказанием почестей в Украине деятелям ОУН-УПА недовольны Польша и Израиль

Послы Польши и Израиля Бартош Цыхоцки и Джоэль Лион обеспокоены оказанием почестей в Украине деятелям Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).

В совместном заявлении послов на сайте Посольства Польши в Украине говорится, что Цыхоцки и Лион "с большим беспокойством и грустью отметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить".

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В заявлении отмечается, что 24 декабря Львовский облсовет принял постановление о выделении в 2020 году госденег для оказания почестей "нацистскому коллаборанту" Андрею Мельнику, а также "ксенофобскому, антисемитскому и антипольскому писателю" Ивану Липу и его сыну Юрию Липы, который является создателем "расистской теории украинского расы".

Кроме того, послы заявили, что 1 января КГГА на своем здании выставила баннер с изображением лидера ОУН Степана Бандеры.

Помня о наших невинных братьях и сестрах, замученных в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному от желаемого результата в борьбе с антисемитизмом и процесса примирения наших народов,

– отметили в заявлении послы.

Они добавили, что правительства Польши и Израиля делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие нападения на евреев в разных странах и попытки искажения истории Второй мировой войны.

Послы ожидают, что Львовский облсовет и КГГА "присоединятся к диалогу с целью поиска правды".

Кто такой Андрей Мельник?

Полковник армии Украинской Народной Республики, военный и политический деятель. Организатор формации Сечевых Стрельцов в Киеве, один из организаторов Украинской военной организации. Был главой Провода ОУН, узник немецких концлагерей. Борец за независимость Украины в 20-м веке.

Кто такой Юрий Липа?

Общественный деятель, писатель, поэт, публицист, врач, автор украинской геополитической концепции, один из выдающихся идеологов украинского национализма. У Гитлера Липе предлагали возглавить марионеточное правительство Украины. Однако Юрий с достоинством отверг это позорное предложение. И, к удивлению, остался жив. Однако впоследствии его замучили подразделения НКВД.

Кто такой Степан Бандера?

Украинский политический деятель, один из главных идеологов украинского националистического движения 2-го века, после раскола ОУН – глава Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года. Вскоре после этого гитлеровцы поместили Бандеру под домашний арест, а затем – в центральную Берлинскую тюрьму. 2 года Бандера находился в концлагере Заксенхаузен. Впоследствии его освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии. Однако Бандера отверг предложение и на сотрудничество с гитлеровцами не согласился. Советское правительство приказало КГБ убить Бандеру в Мюнхене. Это осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.