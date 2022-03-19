Медики ГСЧС подчеркнули, что при оказании первой помощи нужно действовать спокойно и быстро. В условиях чрезвычайной ситуации необходимо оценить происходящее, чтобы своевременно выявить возможный источник опасности.

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Как оказывать первую медицинскую помощь

По возможности пострадавшего нужно перенести в безопасное место, конечно, если это не угрожает вашей безопасности.

Следующее, что нужно сделать, это осмотреть потерпевшего и выяснить: при сознании ли человек, наличествует ли у него пульс, нет ли кровотечения и открытых ран, переломов.

При необходимости остановить кровотечение, восстановить дыхание и сердцебиение. Наложить стерильную повязку, шину.

И передать потерпевшему бригаде экстренной медицинской помощи или бригаде медицины катастроф.

Что категорически запрещено при оказании первой медицинской помощи:

Проводить эвакуацию потерпевшего, не убедившись в собственной опасности.

Вправлять в рану внутренние органы при ранении грудной или брюшной полости.

Давать воду или лекарство для приема внутрь человеку в бессознательном состоянии.

Прикасаться к ране руками или посторонними предметами.

Удалять чужеродные предметы из раны. До прибытия врача их следует прикрыть перевязочным материалом и осторожно забинтовать.

Пострадавшего, лежащего без сознания, при наличии дыхания и сердцебиения нельзя оставлять на спине, его нужно повернуть на бок, при отсутствии признаков перелома позвоночника.

Основным принципом при оказании первой медицинской помощи должен стать основной принцип медицины – не навреди,

– отметили в ГСЧС.

К слову, 24 канал подготовил развернутое интервью с директором и инструктором "Курсов первой помощи "САВ" Василием Кашубой, который рассказал о том, как правильно спасать жизнь. В частности, о том, как проводить сердечно-легочную реанимацию, как останавливать кровотечение и как действовать в других экстренных ситуациях.

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