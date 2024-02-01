В состав одного такого комплекса входит более 40 единиц оружия и техники, информирует 24 Канал. В частности, MINI SHARK и другие разведывательные дроны, беспилотные бомбардировщики и FPV-дроны с боевыми частями, пикапы, рации, приборы ночного видения.

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Стоимость одного Пульстрона составляет 50 миллионов гривен. Общая стоимость проекта – 500 миллионов гривен.



Состав комплексов согласован с руководством Десантно-штурмовых войск. По предварительным оценкам, количества боеприпасов и ударных дронов в одном Пульстроне хватит для выполнения боевых задач подразделения в течение полугода.

Мы давно уже выбрали для себя ключевым направлением помощи усиление ВСУ. Как ответственный бизнес наша компания с начала полномасштабного вторжения уже направила на помощь армии и восстановление страны более 1,3 миллиарда гривен. В частности, в рамках первого этапа ОКО ЗА ОКО мы обеспечили артбригады и разведбаты 25 разведкомплексами "ШАРК", в рамках второго – аккумулировали 400 миллионов гривен на оружие для ТрО. Теперь перед нами еще более амбициозная цель – 500 миллионов гривен на комплексы обнаружения и уничтожения для 10 подразделений ДШВ. Поэтому мы снова запускаем Pulls мести,

– комментирует вице-президент ОККО по маркетингу Васыль Дмытрив.

Механика аккумулирования средств на Пульстроны остается такой же, как и во время предыдущих этапов ОКО ЗА ОКО. С каждого литра топлива Pulls, проданного на АЗК ОККО, компания перечисляет по 1 гривне в Фонд "Повернись живим". Кроме того, все желающие могут дополнительно перечислить донаты на специальный счет Фонда.

Наш новый проект – это рекордный по сумме сбор Фонда и бизнеса. Полмиллиарда гривен, которые мы совместно аккумулируем, направим на помощь родным для меня Десантно-штурмовым войскам. Обеспечим роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) в 10 подразделениях ДШВ. Беспилотники показывают высокую эффективность, а РУБАКи частично забирают на себя функцию артиллерии, и при благоприятных условиях могут существенно менять театр боевых действий,

– комментирует заместитель директора Фонда "Повернись живим", ветеран Олег Карпенко.

Цель третьего этапа ОКО за ОКО – собрать 500 миллионов гривен на усиление ДШВ / Фото ОККО

В рамках этой инициативы планируется приобрести:

4 100 FPV-дронов с дневными и ночными камерами и боевой частью;

120 ночных бомбардировщиков "Кажан" и R-34 с боевой частью;

40 разведывательных БПЛА MINI SHARK с дневной и тепловизионной камерами;

40 коптеров Mavic 3 More Combo и 40 коптеров Matrice 30 T со всеми необходимыми комплектующими;

70 новых пикапов;

70 приборов ночного видения для водителей;

200 автомобильных и портативных радиостанций.

Все имущество уже законтрактовано и будет передаваться в войска по мере получения. Ожидается, что первые комплексы поступят на вооружение ВСУ уже в апреле.

Что стоит знать об инициативе ОКО ЗА ОКО

Проект ОКО ЗА ОКО – это совместная инициатива сети АЗК ОККО и Фонда компетентной помощи армии "Повернись живим". В рамках второго этапа "Озброїмо ТрО до зубів" было аккумулировано 400 миллионов гривен на оружие для Сил теробороны. Завершился этап в декабре прошлого года и по состоянию на сегодня бригадам уже передана вся партия из 200 единиц пулеметов, а также первые партии минометов и гранатометов.

В рамках первого этапа, завершившегося в апреле 2023 года, ВСУ получили 25 разведывательных комплексов "ШАРК".