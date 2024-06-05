Технику получили 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада и 46-я отдельная аэромобильная бригада. Оба подразделения сейчас воюют на Донецком направлении, информирует 24 Канал.

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"Теперь рота ударных беспилотников нашей бригады может проводить аэроразведку на дальних подступах к линии столкновения и уничтожать врага, не допуская его подхода к нашим позициям. Это сохранит жизнь нашим ребятам на переднем крае",

– комментирует боевое пополнение начальник группы беспилотных систем 25 ОВДБр с позывными "Татарин".



Cеть ОККО и фонд "Повернись живим" передали десантно-штурмовым войскам еще 2 комплекса обнаружения и уничтожения Пульстрон / Фото ОККО

Один Пульстрон – это 50 миллионов гривен, преобразованных в пикапы, ночные бомберы, FPV-дроны, средства связи и многое другое, что позволяет нам отслеживать и уничтожать противника. Мы благодарны фонду "Повернись живим", сети ОККО, водителям, заправляющимся Pulls'ом мести, и всем тем, кто поддерживает проект ОКО ЗА ОКО донатами

– добавляет командир роты ударных беспилотников 46-й ОАэМБр с позывными "Рыбак".

В рамках совместной инициативы "ОКО ЗА ОКО 3" сеть ОККО и фонд "Повернись живим" приобретут и передадут 10 Пульстронов ДШВ. На эти цели компания перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра топлива Pulls. Поддержать инициативу можно также, купив на АЗК компании фирменный энергетический напиток Pulls: на покупку Пульстронов уходит по 5 гривен с каждой банки. Фонд "Повернись живим" со своей стороны открыл специальный счет для донатов на этот проект (детали – на странице "ОКО ЗА ОКО 3").



В рамках совместной инициативы "ОКО ЗА ОКО 3" сеть ОККО и фонд "Повернись живим" приобретут и передадут 10 Пульстронов ДШВ / Фото ОККО

В состав одного комплекса Пульстрон входит свыше 40 наименований оружия и техники общей стоимостью 50 миллионов гривен. Это, в частности, более 400 ударных и разведывательных БПЛА разных типов, 7 автомобилей типа пикап, 8 комплектов Starlink, автомобильные и портативные радиостанции, приборы ночного видения, компьютеры, зарядные устройства, дизельный генератор и другое оборудование.



В состав одного комплекса Пульстрон входит свыше 40 наименований оружия и техники общей стоимостью 50 миллионов гривен / Фото ОККО

Как уже сообщалось ранее, первый Пульстрон получила на вооружение 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) в составе этой бригады уже использует новый комплекс на поле боя.