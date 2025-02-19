В рамках городской инициативы "Возьми дом под опеку" ОККО взяла на себя обязательства отремонтировать и три других дома по соседству (на улице Михновских, 36 и на улице Елены Степанивны, 20 и 35а). Работы на этих объектах продолжаются на финальной стадии, информирует 24 Канал.

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Дом на Михновских, 42 получил наибольшие разрушения из всех четырех, которые мы восстанавливаем. Если большинство сооружений в районе прилета – это низкоэтажные сооружения, то этот дом имеет 5 этажей, 48 квартир. Соответственно, фронт работ здесь был самым большим. И нам хотелось, чтобы люди смогли как можно быстрее вернуться к своему комфортному и безопасному жилью,

– говорит руководитель департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

В результате ракетного удара в доме был частично разрушен угол здания и квартира на верхнем этаже. Поэтому строителям пришлось демонтировать поврежденные фрагменты несущей стены и выстроить на ее месте новую, после чего ее обшили утеплителем.

Все работы по восстановлению дома стоимостью 4 миллиона гривен профинансировала и выполнила группа компаний ОККО / Фото ОККО

Кроме того, восстановлена кровля, выполнены монолитные работы по усилению плит перекрытия, установлены новые окна и двери лестничных клеток вместо выбитых. В нескольких квартирах, которые получили повреждения, были осуществлены внутренние ремонтные работы, в частности замена систем отопления, монтаж электропроводов, покраска стен и тому подобное.



В ходе реновации в нескольких квартирах были осуществлены внутренние ремонтные работы / Фото ОККО

Группа компаний OKKO сделала наибольший вклад в рамках инициативы "Возьми дом под опеку" для восстановления четырех домов во Львове, пострадавших от российского ракетного удара. Это мощное проявление социальной ответственности бизнеса, которое является определяющим в восстановлении нашего города. В целом благодаря инициативе "Возьми дом под опеку" 21 предприятие и 14 благотворительных организаций собрали почти 66 миллионов гривен на восстановление 20 жилых домов. Мы искренне благодарны OKKO и всем партнерам, которые помогают восстанавливать Львов и поддерживать пострадавших жителей города,

– отметил Андрей Павлив, начальник управления инвестиций и проектов Львовского городского совета.

ОККО уже не впервые предоставляет помощь на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов.

Более 42 миллионов гривен компания выделила на восстановление учебных заведений в Киевской области.

10 миллионов гривен перечислили на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве.

В сотрудничестве с KSE Foundation помогли обустроить укрытия в учебных заведениях Киева и Хмельницкой области.

Всего же с начала полномасштабного вторжения компания направила уже более 2,4 миллиарда гривен на поддержку ВСУ и восстановление Украины.