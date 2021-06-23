Общие цели Украины и Грузии

Общим для государств является интеграция с Европейским Союзом, а также вступление в НАТО. Об этом президента заявила 23 июня, во время официального визита в Киев.

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Оккупация – это сейчас боль наших стран, убытки и вызов. Мы знаем о тяжелом состоянии Украины, оккупации и действиях на Востоке Украины. Я выражаю семьям погибших военных соболезнования и поддержку со стороны грузинского народа,

– сказала Зурабишвили.

Она добавила, что общая цель Украины и Грузии заключается в интеграции с ЕС, которой нет пока альтернативы.

"Мы уже достигли большого прогресса на этом пути – визовая либерализация, ассоциированный статус, программа Восточного партнерства. Сейчас время формировать такие шаги, одним из которых станет саммит в Батуми", – рассказала президент.

Кстати, Зурабишвили добавила, что между Украиной и Грузией активизируется сотрудничество в нескольких сферах:

политической,

туристической,

культурной,

торговой.

Что известно об оккупированных территориях Грузии На территории Грузии есть два оккупированных региона – Южная Осетия и Абхазия. Первая – самопровозглашенное государство, которое признает лишь 5 членов ООН, среди которых и Россия. В то же время большинство стран мира рассматривают ее как часть Грузии. Абхазия – это самопровозглашенная республика, военную поддержку которой оказывает Москва.

Источник: Википедия

Обратите внимание! Зурабишвили прибыла в Украину 22 июня. На следующий день она встретилась с Зеленским на площади перед Мариинским дворцом в Киеве. Президент поздоровалась с почетным караулом лозунгом "Слава Украине!".