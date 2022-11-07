Оккупанты расположились в Казачьей бухте. Они развернули там свой военный лагерь и огородили его колючей проволокой.

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Как выглядит полигон захватчиков в Севастополе

Лагерь 810-й российской бригады морпехов расположен в Казачьей бухте во временно оккупированном Севастополе. На фото, опубликованных в сети, видны палаточный городок, много боевой техники и место для военных учений.

Полигон российских морпехов в Севастополе / Фото СтратКома ВСУ



Палатки российских военных / Фото Страткома ВСУ

Кроме того, на одной из фотографий можно увидеть подозрительный объект в небе. Вероятно, это дрон, несколько дней "следящий за ситуацией" над Херсонским маяком у аэродрома.



В Севастополе сфотографировали объект в небе, похожий на дрон / Фото СтратКома ВСУ

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В конце октября беспилотники атаковали Севастопольскую бухту. Оккупанты не ожидали нападения.

Они почувствовали, как это просыпаться от громких взрывов. А уже 1 ноября "хлопок" снова приехал в гости к захватчикам.

Представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева рассказала, что за годы оккупации в Крым переехали 800 тысяч россиян. Она также отметила, что после деоккупации они будут депортированы обратно "на родину".

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