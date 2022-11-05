Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он также отметил, что россияне начали перекидывать регулярные части тогда, когда их десант и спецназ не смогли контролировать ситуацию.

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Олег Жданов говорит, что военные рассказывали, как в Крыму россияне 3 дня сидели и ждали, будет ли сопротивление ВСУ. И когда они убедились, что наши военные закрыты в воинских частях – тогда они начали захват Крыма.

Если бы мы начали стрелять, у нас были бы все шансы отстоять Крым. Если бы мы отстояли Крым – Донецка и Луганска не было бы,

– убежден Жданов.

По словам специалиста, даже после потери Крыма Генштаб Украины разработал довольно неплохую контрнаступательную операцию и она начала успешно продолжаться.

Подробнее об утрате Крыма в 2014 году, обзор Олега Жданова: смотрите видео

"Все спрашивают, почему Путин так ненавидит полк "Азов" – они далеко отошли от Широкиного, гнали россиян к границе Ростовской области. Но тогда был приказ Верховного Главнокомандующего о возвращении в Широкино, потому что он не хотел признавать факт войны", – отметил Олег Жданов. .

Но мы бы справились тогда, хотя мы были со слабой подготовкой, но и Россия не была готова.