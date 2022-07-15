Она сказала, что Россия разрушила город, чтобы очистить его от этого и сделала такую "услугу" специально для мариупольцев. Потому что, видите ли, украинские власти осквернили город "красотами, мишурой, парками". А теперь Мариуполь якобы "очистился".

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Пропагандистка назвала Мариуполь "покойником"

пирогова признается, что сейчас город действительно выглядит ужасно. Но даже этому она нашла странное и жуткое оправдание. По ее словам, "чем хуже ситуация, тем лучше украшают покойника".

Тем временем в живом, но разбомбленном Мариуполе продолжают умирать люди

Советник мэра Мариуполя Петр Андющенко рассказал, что ежедневно в Мариуполе умирает 25 – 30 человек. Это гораздо больше, чем в мирное время.

По его словам, это последствия той жизни, в которой сейчас вынужденно живут люди. В частности, стресс вызывает сердечные приступы. Очень много смертей от заражения крови. Даже банальные порезы приводят к ампутации и смерти, потому что медицина не работает

60 – 70% оставшихся в городе – это пожилые люди. Так что процент хронических заболеваний только ухудшился.

Украина призывает людей покинуть город

Украинская сторона призывает мариупольцев покинуть город. Там нет элементарных вещей, необходимых для жизни – проблемы с продуктами, гигиеной, нет света и воды. Из-за значительных разрушений отопительный сезон в этом году в городе невозможен.

Даже оккупационная "власть" наконец-то признала, что водоснабжение в Мариуполе восстановить не могут.

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