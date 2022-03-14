Американские журналисты назвали еще одной причиной начала войны России против Украины возможность переориентации нашей страны на рынок ядерной энергии США.

Обратите внимание Оккупанты взорвали часть боеприпасов возле энергоблока ЗАЭС

В первый же день войны Россия захватила Чернобыльскую АЭС с хранилищем использованного ядерного топлива. Судя по созданию препятствий для питания ЧАЭС, оккупанты могут переправить топливо на переработку в Россию, что будет стоить сотни миллионов долларов для Росатома.

Напомним, что сейчас оккупанты контролируют Чернобыльскую и Запорожскую АЭС. Они совершают там провокационные действия. В Чернобыле дважды повредили линию питания, а в Энергодаре взрывают боеприпасы возле первого энергоблока.

Интересно – оккупанты во второй раз повредили линию питания ЧАЭС: смотрите видео