Соответствующую информацию обнародовали в Фейсбуке Генштаба ВСУ. Эти данные сообщили 5 марта – на 10-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте ВСУ захватили около 30 единиц вражеской техники: оккупанты убегают и покидают ее

Оккупанты хотят захватить Каневскую ГЭС

В Генштабе ВСУ заявили, что на Слобожанском направлении группировка войск Западного военного округа России после многочисленных потерь совершает перегруппировку, чтобы возобновить наступление в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков.

По имеющейся информации, оккупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект – дамбу Каневской ГЭС,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Добавили, что оккупанты основные усилия сосредоточили на:

окружении городов Киев, Харьков, Николаев;

выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях;

создании сухопутного коридора из ВОТ Крыма.

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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