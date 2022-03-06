Соответствующую информацию обнародовали в Фейсбуке Генштаба ВСУ. Эти данные сообщили 5 марта – на 10-й день войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте ВСУ захватили около 30 единиц вражеской техники: оккупанты убегают и покидают ее
Оккупанты хотят захватить Каневскую ГЭС
В Генштабе ВСУ заявили, что на Слобожанском направлении группировка войск Западного военного округа России после многочисленных потерь совершает перегруппировку, чтобы возобновить наступление в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков.
По имеющейся информации, оккупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект – дамбу Каневской ГЭС,
– заявили в Генштабе ВСУ.
Добавили, что оккупанты основные усилия сосредоточили на:
- окружении городов Киев, Харьков, Николаев;
- выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях;
- создании сухопутного коридора из ВОТ Крыма.
Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала
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