Однако, несмотря на это они успевают еще и грабить дома и магазины. Так, одному из захватчиков удалось связаться со своей женой по телефону.

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Он без прикрас ей рассказал, как занимался мародерством в Киеве. Он грабил дома в коттеджном поселке Верховной Рады.

"Теперь у тебя есть два норковых манто, у Даши – полушубок с песцом. У тебя размер S, M? Подойдет? А еще у меня есть станок, о котором я мечтал, и две ямаховские колонки, как у Никитина, каждая по 100 тысяч. Сварщик новый в коробке там, мясорубка на дачу новая", – хвастался "асвабадитель".

Настоящие потери россиян

Он также проговорился о потерях российской армии, а жена рассказала, что женщины в России "все на нервах, у кого-то молоко пропало, у кого-то случился выкидыш".

К слову, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал свои данные о потерях российских войск с начала нового вторжения в Украину. По сообщению, потери российских военных на утро 7 марта составили более 11 тысяч человек личного состава.

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