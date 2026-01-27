Маскируются под пингвинов: военные показали очень странный трюк оккупантов
- Российский военный пытался замаскироваться в костюме большой птицы, но был замечен украинскими военными 120 отдельной бригады ТРО.
- Украинские операторы дронов сумели ликвидировать оккупанта в маскировке, что вызвало юмористические комментарии от советника министра обороны Украины.
Украинские военные зафиксировали очередной странный способ маскировки оккупантов на фронте. Один из россиян ходил по снегу, переодевшись в костюм, похожий на пингвина.
Оккупант надеялся, что так его никто не заметит. Видео "пингвина" распространили бойцы 120-й отдельной бригады ТРО. Об этом пишет эксперт по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Удалось ли ликвидировать странного "пингвина"?
Украинские военные 120 отдельной бригады ТРО заметили российского военного, который пытался замаскироваться в костюме большого странного пингвина.
Военные обнародовали кадры, на которых можно увидеть мужчину одетого в большой белый балахон с черными пятнами. Изюминкой наряда является "голова птицы с клювом". Оккупант двигался по местности, периодически оглядываясь. Очевидно, надеясь быть не замеченным.
20 отдельная бригада ТРО была замечена в охоте на пингвинов. Помните, я показывал вам врага в плащах-невидимках, это такая же история,
– пишет "Флэш".
Однако он отмечает, что с этого можно посмеяться и следует обратить внимание на попытки и опыт врага в теме маскировки.
Исходя из сообщений, украинские операторы дронов все же ликвидировали странного "пингвина".
Как военные ликвидировали российского "пингвина": смотрите видео
Какие проблемы еще возникают у врага?
- Российские оккупанты не могут наладить взаимосвязь между подразделениями, что приводит к обстрелам своих позиций. Это приводит к хаосу. Бойцы часто попадают под "дружественный огонь" друг друга.
- Также холодная зима вносит свои коррективы. В частности морозы влияют на работу беспилотников и техники. Сами же окупанты замерзают насмерть в блиндажах из-за проблем с логистикой и эвакуацией.
- Российские бойцы сами же сорвали планы Кремля. Из-за этого трех российских командиров сняли с должностей. Причиной стало невыполнение планов наступления в Запорожской области. Командиры не смогли достичь успеха на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, что повлекло их увольнение.