Маскуються під пінгвінів: військові показали дуже дивний трюк окупантів

Українські військові зафіксували черговий дивний спосіб маскування окупантів на фронті. Один із росіян ходив по снігу, переодягнувшись у костюм, схожий на пінгвіна.

Окупант сподівався, що так його ніхто не помітить. Відео "пінгвіна" поширили бійці 120-ої окремої бригади ТРО. Про це пише експерт із систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Чи вдалось ліквідувати дивного "пінгвіна"?

Українські військові 120 окремої бригади ТРО помітили російського військового, який намагався замаскуватись в костюмі великого дивного пінгвіна.

Військові оприлюднили кадри, на яких можна побачити чоловіка одягненого в великий білий балахон з чорними плямами. Родзинкою вбрання є "голова птаха з дзьобом". Окупант рухався місцевістю, періодично оглядаючись. Очевидно, сподіваючись бути не поміченим.

20 окрема бригада ТРО була помічена в полюванні на пінгвінів. Пам'ятаєте, я показував вам ворога в плащах-невидимках, це така ж історія,

– пише "Флеш".

Однак він наголошує, що з цього можна посміятись та слід звернути увагу на спроби і досвід ворога в темі маскування.

Виходячи з повідомлень, українські оператори дронів все ж ліквідували дивного "пінгвіна".

Як військові ліквідували російського "пінгвіна": дивіться відео

Які проблеми ще виникають у ворога?